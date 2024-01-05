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В Улан-Удэ ушла из жизни заведующая детсадом «Журавлёнок»

В Улан-Удэ ушла из жизни заведующая детсадом «Журавлёнок»
Общество,  Фото:предоставлено коллективом детского сада
Рита Бальхаева была почётным работником образования РФ

Ушла из жизни руководитель детского сада №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида, почётный работник образования РФ, ветеран труда Бальхаева Рита Кирилловна. Она скончалась 31 декабря 2023 года.

Общий трудовой стаж Риты Кирилловны составлял 39 лет, из них в сфере образования – 22 года.

В 1987 году Рита Кирилловна окончила педагогический институт в Иркутске по специальности «Учитель русского языка и литературы». После переезда в Улан-Удэ в 1990 году стала работать воспитателем в детском саду №31 «Василёк» на должность воспитателя. После заняла должность заведующего.

В 2020 году (в связи с прекращением функционирования детсада№31) назначена на должность заведующего детского сада №89 «Журавленок», где проработала последние четыре года.

- Всегда активная, доброжелательная, отзывчивая и внимательная - она пользовалась уважением и любовью среди родителей и коллег, - поделились коллеги Риты Кирилловны.

смерть некролог детские сады

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