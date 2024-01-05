В Иркутской области росгвардейцы спасли травмированного бездомного пса

Общество, Фото: управление Росгвардии по Иркутской области

Неизвестный водитель сбил его и не оказал никакой помощи



Добрым делом отметили начало служебного года росгвардейцы из города Нижнеудинск Иркутской области. Ранним утром, находясь на маршруте патрулирования, стражи порядка увидели лежавшего посреди оживлённой дороги пса. Животное замерзало, не могло пошевелиться и громко скулило.



Поняв, что на морозе дворняге грозит неминуемая гибель, старший сержант полиции Вадим Клименко и старший сержант полиции Артём Черновол осторожно подобрали пса, отогрели в теплом служебном автомобиле. А после доставили к ветеринарам.



- На лапах была кровь, поэтому мы сразу позвонили в ветеринарную службу. Но так как у них были заняты все машины, решили сами привезти пса к медикам. Позже выяснилось, что животное получило травмы от сильного удара. Скорее всего, попало под машину, - рассказал сотрудник отдела вневедомственной охраны Вадим Клименко.



Сейчас пёс идёт на поправку. Животное находится в приюте, ему уже ищут новых хозяев.



