В Бурятии песчано-гравийную смесь отсыпали прямо на снег









Сами работы проводились без предупреждающих знаков, ограждения и информационных щитов. «Ни об удобстве, ни о безопасности движения здесь даже не задумались», - отметили в ОНФ.



Общественники уже обратились в прокуратуру и попросили оценить эту работу, а в случае подтверждения нарушений – привлечь виновных к ответственности.





В отделении ОНФ по Бурятии рассказали о том, как в Бичуре дорожники решили, что снег и зима – не беда. Там весьма странным образом утрамбовали и выровняли дорогу.Эти работы происходили несколько дней назад на улице Кирова. Жители в недоумении: гравий крупной фракции и песок катком ровняли на снег, который весной растает и превратит улицу в грязевое месиво.