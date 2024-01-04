На трассе ухудшилась видимость
На перевале Омулёвый в пригородном Тарбагатайском районе вечером 4 января ухудшилась видимость. Сейчас с обеих сторон дороги стоят фуры, сообщает «Тарбагатай-инфо 24/7».
Трассу будут посыпать с помощью комбинированных дорожных машин. Автомобилистов призвали быть внимательными и осторожными и при возможности отложить поездки.
На перевале в районе Бурятии встали фуры
Общество, Фото:
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