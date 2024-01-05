В Бурятии усилятся морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В некоторых районах пообещали -26 градусов



В пятницу, 5 января, в Бурятии ожидается переменная облачность и небольшой, а на юге и по Прибайкалью – умеренный снег. Днём по республике – от -11 до -17, в отдельных районах – от -20 до -26. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 13-16 м/с.



В Улан-Удэ в дневное время преимущественно без осадков и от -15 до -17 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.









