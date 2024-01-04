В Бурятии скоропостижно скончался экс-директор аэропорта «Байкал»

Евгений Сивцов два года руководил воздушной гаванью



В четверг, 4 января, не стало бывшего генерального директора международного аэропорта «Байкал» Евгения Сивцова. О его смерти сообщил действующий руководитель воздушной гавани Дмитрий Гармаев.



- Скоропостижно скончался Сивцов Евгений Анатольевич. Он всю жизнь проработал в аэропорту на различных должностях. С 2017-го по 2019-ый занимал должность генерального директора. Коллектив аэропорта соболезнует родным, – написал Дмитрий Гармаев в своём telegram-канале. – Светлая Вам память, Евгений Анатольевич.



Евгений Сивцов в 1993 году успешно окончил машиностроительный факультет Восточно-Сибирского технологического института, получив диплом инженера-механика. Трудовую деятельность начал на Улан-Удэнском авиапредприятии. Был инженером по спецоборудованию спецавтотранспорта, в дальнейшем – начальником грузовой автоколонны.



В июле 2001-го возглавил службу спецавтотранспорта. В 2003-ем ему за добросовестный труд дали звание «Заслуженный инженер Бурятии».



В сентябре 2008-го Сивцова назначили года замом генерального директора по производству. В феврале 2012-го он успешно прошёл обучение в авиашколе «Аэрофлота» в Москве по курсу «Управление наземным обслуживанием».



В мае 2012-го занял кресло первого заместителя генерального директора – главного инженера аэропорта. С 25 октября 2012-го по 31 июля 2013-го был врио руководителя «Байкала», с 2015-го по 4 сентября 2017-го – исполнительным директором, а затем стал генеральным.

