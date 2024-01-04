Реки на севере Бурятии промёрзли до дна





Специалисты рассказали о гидрологической обстановке в республике. Сейчас на реках Бурятии наблюдается ледостав. А отдельные – в северных районах – уже промёрзли до дна



Образование льда продолжается и в соседнем Забайкалье. Его толщина колеблется от 26 до 95 сантиметров – это на 10-29 см меньше, а на отдельных участках Шилки, Онона и Ингоды – на 4-27 см больше средних многолетних значений, рассказали в Забайкальском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.