Глава Бурятии с супругой прогулялись по новогоднему городку





Накануне глава республики Алексей Цыденов выложил в соцсетях совместное фото с супругой Ириной. Чета Цыденовых прогулялась по ледовому городку на площади Советов. Руководитель региона снял на камеру главную городскую ёлку и ещё раз поздравил жителей Бурятии с Новым годом.



- Вот наша красивая ёлочка! Всех с Новым годом! Всего самого хорошего всем, – отметил Алексей Цыденов.





