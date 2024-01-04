Их призвали не пускать домой незнакомцев
Накануне в официальном telegram-канале МВД по РБ жителей Бурятии предупредили о неизвестных, которые могут ходить по квартирам и выдавать себя за сотрудников коммунальных служб. Такие случаи уже имели место в других российских регионах.
- Крайне важно сохранять бдительность в новогодние каникулы, чтобы избежать неприятностей. Не доверяйте звонкам незнакомцев и не пускайте в дом посторонних людей, кем бы они не представлялись, – подчеркнули в ведомстве.
Там обратили внимание на то, что никаких плановых обходов коммунальные службы в праздничные дни не проводят.
Жителей Бурятии предупредили о лжекоммунальщиках
Общество, Фото:
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