Буузы назвали гастрономической визиткой Бурятии



Специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» рассказали о самых популярных блюдах десяти российских регионов, которые по праву можно назвать их гастрономической визитной карточкой. В подборку попали татарские эчпочмаки, донские раки (Ростовская область), пермские посикунчики, башкирский бешбармак, адыгейский сыр, кавказские хычины, чуду (Дагестан), тульские пряники, кубанские барабули и бурятские буузы.



- Буузы (они же позы) – родственники китайских паровых пирожков баоцзы. Начинка нужна мясная, а хороший кулинар должен уметь сделать на буузах по 33 защипа. По легенде, они означают складки на одеянии ламы, – отмечает «Туту.ру».



Авторы подборки добавили, что готовят буузы на пару. Только что слепленным, не замороженным, хватает всего минут двадцать – и можно подавать блюдо к столу.