04 января

03 января

Популярное

Буузы назвали гастрономической визиткой Бурятии

Буузы назвали гастрономической визиткой Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их объявили «родственниками» китайских паровых пирожков
 
Специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» рассказали о самых популярных блюдах десяти российских регионов, которые по праву можно назвать их гастрономической визитной карточкой. В подборку попали татарские эчпочмаки, донские раки (Ростовская область), пермские посикунчики, башкирский бешбармак, адыгейский сыр, кавказские хычины, чуду (Дагестан), тульские пряники, кубанские барабули и бурятские буузы.

- Буузы (они же позы) – родственники китайских паровых пирожков баоцзы. Начинка нужна мясная, а хороший кулинар должен уметь сделать на буузах по 33 защипа. По легенде, они означают складки на одеянии ламы, – отмечает «Туту.ру».
 
Авторы подборки добавили, что готовят буузы на пару. Только что слепленным, не замороженным, хватает всего минут двадцать – и можно подавать блюдо к столу.
буузы еда блюда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Буузы назвали гастрономической визиткой Бурятии
Буузы назвали гастрономической визиткой Бурятии
Общество, 04.01.2024
Их объявили «родственниками» китайских паровых пирожков 
В Бурятии продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина
В Бурятии продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина
Общество, 04.01.2024
До выборов президента остаётся два с половиной месяца 
Реки на севере Бурятии промёрзли до дна
Реки на севере Бурятии промёрзли до дна
Общество, 04.01.2024
На остальных вовсю идёт ледостав

Глава Бурятии с супругой прогулялись по новогоднему городку
Глава Бурятии с супругой прогулялись по новогоднему городку
Общество, 04.01.2024
Алексей Цыденов полюбовался главной городской ёлкой
В Улан-Удэ прилетел известный российский космонавт
В Улан-Удэ прилетел известный российский космонавт
Общество, 04.01.2024
Петра Дуброва встретили с хадаками и хлебом-солью и научили его играть в «шагай наадан»
Жителей Бурятии предупредили о лжекоммунальщиках
Жителей Бурятии предупредили о лжекоммунальщиках
Общество, 04.01.2024
Их призвали не пускать домой незнакомцев
2023 год в фотографиях: буддизм
2023 год в фотографиях: буддизм
Общество, 04.01.2024
Яркие религиозные события 2023 года
Ещё одного участника СВО из Бурятии освободили из украинского плена
Ещё одного участника СВО из Бурятии освободили из украинского плена
Общество, 04.01.2024
Омбудсмен заявила, что он полтора года сидел в СИЗО под Киевом
Бурятские шаманы попросят об излечении людей от болезней
Бурятские шаманы попросят об излечении людей от болезней
Общество, 04.01.2024
Они устроят для этого специальный обряд
В Бурятии проиндексировали единое пособие
В Бурятии проиндексировали единое пособие
Общество, 04.01.2024
Его максимальный размер в 2024 году составит 18 с лишним тысяч

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^