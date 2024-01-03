На Центральном стадионе состоялась масштабная спортивная акция
В среду, 3 января, на катке Центрального стадиона в Улан-Удэ прошла физкультурно-оздоровительная акция «Все на лёд» (возрастное ограничение – 0+). К ней присоединились учреждения здравоохранения, а также жители и гости бурятской столицы. Собравшихся поприветствовала глава Минздрава РБ Евгения Лудупова.
- Поздравляю всех с наступившим Новым годом. Очень здорово, что полезные привычки приходят к нам в жизнь – занимаемся спортом. Желаю вам всем крепкого здоровья, чтобы вы жили долго и всё у вас было хорошо, – отметила Евгения Лудупова.
Улан-удэнцев ждали показательные выступления юных фигуристов федерации фигурного катания Бурятии, мастер-класс от отделения хоккея республиканской спортивной школы олимпийского резерва, интерактив, викторина, «весёлые старты», а также показательный мини-турнир по граунд-гольфу под руководством представителей федерации граунд-гольфа РБ.
Как сообщили в правительстве Бурятии, благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в Бурятии появляется всё больше возможностей для массовых занятий физкультурой и спортом.
По словам министра спорта и молодёжной политики республики Ивана Козырева, на новогодних праздниках в Бурятии работают все спортивные объекты, а в спортивных организациях проводятся дни открытых дверей и различные мероприятия.
Улан-удэнцы массово вышли на лёд в третий день нового года
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