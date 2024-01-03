03 января

02 января

Популярное

Улан-удэнцы массово вышли на лёд в третий день нового года

Улан-удэнцы массово вышли на лёд в третий день нового года
Общество,  Фото:Правительство Бурятии
На Центральном стадионе состоялась масштабная спортивная акция

В среду, 3 января, на катке Центрального стадиона в Улан-Удэ прошла физкультурно-оздоровительная акция «Все на лёд» (возрастное ограничение – 0+). К ней присоединились учреждения здравоохранения, а также жители и гости бурятской столицы. Собравшихся поприветствовала глава Минздрава РБ Евгения Лудупова.

- Поздравляю всех с наступившим Новым годом. Очень здорово, что полезные привычки приходят к нам в жизнь – занимаемся спортом. Желаю вам всем крепкого здоровья, чтобы вы жили долго и всё у вас было хорошо, – отметила Евгения Лудупова.

Улан-удэнцев ждали показательные выступления юных фигуристов федерации фигурного катания Бурятии, мастер-класс от отделения хоккея республиканской спортивной школы олимпийского резерва, интерактив, викторина, «весёлые старты», а также показательный мини-турнир по граунд-гольфу под руководством представителей федерации граунд-гольфа РБ.

Как сообщили в правительстве Бурятии, благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в Бурятии появляется всё больше возможностей для массовых занятий физкультурой и спортом.

По словам министра спорта и молодёжной политики республики Ивана Козырева, на новогодних праздниках в Бурятии работают все спортивные объекты, а в спортивных организациях проводятся дни открытых дверей и различные мероприятия.

Путин акция спорт нацпроекты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии спорят, верить ли ламам и шаманам
В Бурятии спорят, верить ли ламам и шаманам
Общество, 03.01.2024
Жители республики порассуждали, когда к священнослужителям стоит прислушиваться

Улан-удэнцы массово вышли на лёд в третий день нового года
Улан-удэнцы массово вышли на лёд в третий день нового года
Общество, 03.01.2024
На Центральном стадионе состоялась масштабная спортивная акция
Новогодняя ночь в Улан-Удэ прошла спокойно
Новогодняя ночь в Улан-Удэ прошла спокойно
Общество, 03.01.2024
Никаких нарушений порядка в городе не было
Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники
Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники
Общество, 03.01.2024
Специалисты советуют быть аккуратнее с домашними морсами и холодцом
Хамбо Ламе захотелось держать в дацанах Бурятии медведей
Хамбо Ламе захотелось держать в дацанах Бурятии медведей
Общество, 03.01.2024
Глава БТСР заявил, что они забавные и беззащитные
Яйца в Улан-Удэ дешевеют, но неохотно
Яйца в Улан-Удэ дешевеют, но неохотно
Общество, 03.01.2024
В некоторых супермаркетах цены на них по-прежнему заоблачные
В Бурятии люди рискуют покалечиться на «ватрушках»
В Бурятии люди рискуют покалечиться на «ватрушках»
Общество, 03.01.2024
В МЧС объяснили, чем опасны надувные санки
Как пережить морозы в Бурятии
Как пережить морозы в Бурятии
Общество, 03.01.2024
Холода в республике усилятся перед Рождеством
В Бурятии перед Рождеством усилятся морозы
В Бурятии перед Рождеством усилятся морозы
Общество, 03.01.2024
В некоторых районах пообещали -36 градусов
Первый бурятский фильм-сказку пообещали показать в год Дракона
Первый бурятский фильм-сказку пообещали показать в год Дракона
Общество, 03.01.2024
Создатели «Коралловых бус» рассказали, почему премьере быть именно в 2024-ом
Улан-удэнцев сразила «новогодняя» Toyota Camry
Улан-удэнцев сразила «новогодняя» Toyota Camry
Общество, 03.01.2024
Разъезжающая по городу иномарка с гирляндами вызвала ажиотаж в соцсетях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^