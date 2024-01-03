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Новогодняя ночь в Улан-Удэ прошла спокойно

Новогодняя ночь в Улан-Удэ прошла спокойно
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Никаких нарушений порядка в городе не было

Сотрудники полиции обеспечивают правопорядок в новогодние праздники. В ночь на 1 января в столице Бурятии прошли мероприятия, к которым присоединилось более 1000 человек, рассказали в республиканском управлении МВД

За порядком в это время следили представители органов внутренних дел, Росгвардии, частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин. Никаких нарушений в итоге не зарегистрировали. Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний.
Новый год Праздники полиция МВД Бурятии

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