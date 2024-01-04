Большинство районов и столицу республики накроет снег
В четверг, 4 января, в Бурятии сохранятся слабые морозы. Днём по республике – от -7 до -12, местами – до -4, а на севере при облачности – от -17 до -22 градусов. В большинстве районов ожидается снег. Возможны позёмок, метели и заносы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-19 м/с.
В Улан-Удэ тоже обещают небольшой снег и от -7 до -9 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
В Бурятии пообещали -4 градуса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жители республики порассуждали, когда к священнослужителям стоит прислушиваться
На Центральном стадионе состоялась масштабная спортивная акция
Никаких нарушений порядка в городе не было
Специалисты советуют быть аккуратнее с домашними морсами и холодцом
Глава БТСР заявил, что они забавные и беззащитные
На украшение машины его вдохновили городские автобусы
В некоторых супермаркетах цены на них по-прежнему заоблачные
Она продлится всего четыре дня
Его возглавил Алексей Цыденов
В МЧС объяснили, чем опасны надувные санки
Холода в республике усилятся перед Рождеством
В некоторых районах пообещали -36 градусов
Создатели «Коралловых бус» рассказали, почему премьере быть именно в 2024-ом
Разъезжающая по городу иномарка с гирляндами вызвала ажиотаж в соцсетях
Он весь покрылся ямами и трещинами