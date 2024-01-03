На украшение машины его вдохновили городские автобусы
Жители бурятской столицы ещё перед праздниками заметили на улицах города красный автомобиль Toyota Camry, украшенный новогодними гирляндами. Сверкающая иномарка рассекает по Улан-Удэ и поднимает всем настроение. Видео с ней вызвало бурное обсуждение в местных пабликах – оно набирает десятки тысяч просмотров.
Владельца «новогодней машины» вовсю хвалят за креатив. Сам он ранее поблагодарил земляков за приятные слова в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» и рассказал, что до 31-го декабря вообще ездил на своей нарядной Toyota Camry в костюме Деда Мороза.
Молодого человека зовут Павел. В разговоре с «Байкал-Daily» улан-удэнец признался, что идея украсить авто пришла, когда он увидел на улицах «новогодние» автобусы.
- Они были украшены с одной стороны. Решил повторить и обклеить всю машину. Сложность заключалась в том, какую гирлянду сделать – требовалось, чтобы она была длинной. Запитать не составило проблем – приобрели преобразователь из 12 в 220В, подключили – и всё заработало, – отметил Павел. – Отдельное спасибо сотрудникам ГИБДД, что лояльно отнеслись к гирлянде на время праздников.
«Подключили и всё заработало»: Улан-удэнец раскрыл секрет «новогодней» Тойоты, покорившей соцсети
Общество, Фото:
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