В Бурятии люди рискуют покалечиться на «ватрушках»

В республиканском управлении МЧС объяснили, как избежать травм при катании на так называемых ватрушках (или тюбингах). Они способны развивать большую скорость и «закручиваться» вокруг своей оси.
Выбирайте для спуска безопасную горку – подальше от дорог, деревьев и водоёмов. Крутых склонов лучше избегать – можно выпасть из надувных санок и получить серьёзное увечье. Скатываться нужно, когда поблизости никого нет, чтобы избежать столкновения.
Есть и ещё несколько важных правил безопасности. Дети младше семи лет должны кататься только вместе со взрослыми. Не стоит забывать про защитный шлем.
Нельзя прикреплять «ватрушки» друг к другу «паровозиком» – они могут перевернуться. Не съезжайте с обледенелых склонов и трамплинов, не тормозите ногами и не отпускайте ремни, расположенные по бокам тюбинга. Кроме того, не следует кататься стоя или лёжа на животе и перегружать тюбы – в характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для неё вес.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 2 января школьница на «ватрушке» влетела «Крузак». Дело было на футбольном поле на Верхней Берёзовке, где часто катаются на надувных санях. 48-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris при буксировании тюбинга столкнулся с припаркованной машиной Toyota Land Cruiser. Девочку, сидевшую на «ватрушке», увезли в медучреждение с травмами различной степени тяжести.