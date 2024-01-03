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В Бурятии люди рискуют покалечиться на «ватрушках»

В Бурятии люди рискуют покалечиться на «ватрушках»
Общество,  Фото:Pixabay.com
В МЧС объяснили, чем опасны надувные санки

В республиканском управлении МЧС объяснили, как избежать травм при катании на так называемых ватрушках (или тюбингах). Они способны развивать большую скорость и «закручиваться» вокруг своей оси.

Выбирайте для спуска безопасную горку – подальше от дорог, деревьев и водоёмов. Крутых склонов лучше избегать – можно выпасть из надувных санок и получить серьёзное увечье. Скатываться нужно, когда поблизости никого нет, чтобы избежать столкновения.

Есть и ещё несколько важных правил безопасности. Дети младше семи лет должны кататься только вместе со взрослыми. Не стоит забывать про защитный шлем.

Нельзя прикреплять «ватрушки» друг к другу «паровозиком» – они могут перевернуться. Не съезжайте с обледенелых склонов и трамплинов, не тормозите ногами и не отпускайте ремни, расположенные по бокам тюбинга. Кроме того, не следует кататься стоя или лёжа на животе и перегружать тюбы – в характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для неё вес. 

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 2 января школьница на «ватрушке» влетела «Крузак». Дело было на футбольном поле на Верхней Берёзовке, где часто катаются на надувных санях. 48-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris при буксировании тюбинга столкнулся с припаркованной машиной Toyota Land Cruiser. Девочку, сидевшую на «ватрушке», увезли в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
безопасность травмы тюбинг

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