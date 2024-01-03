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Как пережить морозы в Бурятии

Как пережить морозы в Бурятии
Общество,  Фото:Pixabay.com
Холода в республике усилятся перед Рождеством

В ближайшие три дня – с 3-го по 5-ое число включительно – в республике будет не по-январски тепло. Причина тому – влияние западного циклона. Некоторые районы накроют снегопады, а столбик термометра там опустится до -4 градусов.

После осадки прекратятся и за окном ощутимо похолодает. Ночами ожидается от -23 до -29, местами – от -30 до -36, по Прибайкалью – от -17 до -22 градусов. Днём – от -12 до -18, по крайнему северу – от -21 до -26 и лишь на юге – до -7. Такая погода сохранится в регионе вплоть до 10 января.

Чтобы в сильные морозы избежать переохлаждения, обморожения, простуды и прочих неприятностей – особенно если вы не собираетесь отсиживаться дома, первым делом нужно выбрать подходящую одежду.
 
Многослойность без синтетики

Вещи из ненатуральных материалов плохо впитывают влагу и даже немного влажная кожа мёрзнет гораздо быстрее, чем сухая. Поэтому в холода стоит отдать предпочтение свитерам, шапке, носкам, варежкам, рейтузам (или колготкам) из натуральной шерсти. Специалисты советуют одеваться по принципу «капусты»: несколько слоёв одежды лучше удерживают тепло. Нижний тоже должен быть из натуральных материалов – шерсти или хлопка, а верхний – из водонепроницаемых, особенно если на улице снег или сильный ветер.
 
Вместо одного толстого свитера лучше надеть несколько тонких. От переохлаждения верхние дыхательные пути уберегут высокий тёплый воротник и толстый шерстяной шарф. Чем длиннее шуба, пуховик, зимнее пальто или дублёнка, тем лучше они защитят поясницу от переохлаждения.
 
Проследите, чтобы верхняя одежда доходила хотя бы до середины бедра. Кстати, по этой же причине стоит забыть про мини-юбки и брюки с заниженной талией.

В холода следует отказаться от металлических украшений вроде колец и серёжек – они препятствуют нормальной циркуляции крови и охлаждаются быстрее тела. А если температура на улице очень низкая, есть риск обморозить участки кожи, которые соприкасаются с металлом. В особенности это касается любителей пирсинга.

Закрывайте части тела, которые испытывают наибольшее воздействие холода – лоб, щёки, уши, шею. Не отказывайтесь от шапки, поскольку через голову наш организм теряет до 40% тепла. Учтите, что капюшон ограничивает боковое зрение. Это может привести к несчастным случаям – например, когда вы переходите дорогу. Кстати, облегающая и тесная одежда препятствует нормальному кровообращению. В результате теплообмен нарушается и человек замерзает быстрее.

Валенки-валенки

Выбирайте обувь на толстой подошве (тогда потеря тепла будет минимальной) и из каучука: кожаная подошва сильно скользит. Снизить риск падения можно при помощи подручных средств – лейкопластыря или наждачной бумаги.

В сапоги или ботинки положите тёплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков наденьте шерстяные: они впитают лишнюю влагу и ноги останутся сухими. От мороза спасут и обычные войлочные валенки. И, наконец, не забывайте о тёплых варежках или перчатках.

Мороз по коже

В холодное время года кожа особенно нуждается в увлажнении. Однако злоупотреблять увлажняющими кремами прямо перед выходом на улицу не нужно: это тоже повышает риск обморожения.
 
Войдя в помещение, согревайтесь постепенно. Подождите несколько минут и только потом мойте руки: организм должен адаптироваться к комнатной температуре. Согреваясь очень горячей водой, вы рискуете спровоцировать спазм сосудов и капилляров.

Горячо-холодно

Перед выходом на улицу не стоит запасаться теплом «впрок» при помощи согревающих напитков (чая, кофе) или тёплого душа. Эффект продлится всего полчаса-час, а вот риск простудиться увеличится в разы: резкий перепад температуры приводит к сужению сосудов, а продолжающееся на морозе потоотделение способствует резкой отдаче тепла. Также не следует выбегать на холод с влажной кожей или волосами.

Правильное меню

Чтобы меньше зябнуть на улице, перед выходом из дома можно плотно поесть. Идеальный вариант – блюдо из мяса (горячая отбивная или гуляш). Вообще в морозы лучше отказаться от строгих низкокалорийных диет и увеличить количество жиров и белков в рационе.
 
Включите в ежедневный рацион свежие овощи и фрукты, мясо, птицу и рыбу, горячие супы на мясном бульоне, компоты из сухофруктов, сливочное масло, молочные продукты. Не менее трёх раз в неделю употребляйте зерновые культуры (гречку, фасоль, горох, чечевицу), а также крахмалосодержащие продукты – картофель, рис, макароны.

морозы погода

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