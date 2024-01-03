Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники





Новогодние праздники в Бурятии продолжаются. В это время возрастает риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. В республиканском управлении Роспотребнадзора решили напомнить, как избежать неприятностей со здоровьем в череде бесконечных застолий.



Покупайте продукты только в местах санкционированной торговли и обращайте при этом внимание на срок годности и условия их реализации.



Опасность могут таить кондитерские изделия с кремом, многокомпонентные салаты, состоящие из нескольких ингредиентов и заправленные сметаной или майонезом, блюда из рубленого мяса (рулеты, паштеты), заливные блюда (в том числе – студень и холодец), а также домашние морсы и другие угощения, не подвергнутые повторной тепловой обработке.



- Обеспечьте качественную тепловую обработку блюд. Особенно внимательно отнеситесь к приготовлению тех, в состав которых входят мясо птицы и яйца, – отмечают в Роспотребнадзоре.



Овощи, фрукты, зелень, мясо и рыбу тщательно промывайте проточной водой. Во время готовки не забывайте о личной гигиене. Не стойте у плиты, если у вас появились признаки инфекционного заболевания – температура, расстройство стула, тошнота, боль в животе и т. д.



Не смешивайте недавно приготовленную еду и оставшуюся после предыдущих застолий. Не следует долго сидеть за столом и злоупотреблять алкоголем.



- Салаты, изделия из рубленого мяса и студень готовьте с учётом последующего соблюдения срока их хранения (не более 12 часов) при температуре от 2 до 6°С, – подчеркнули в ведомстве. – Праздничные блюда для детей должны соответствовать возрастным и физиологическим потребностям организма.



Если самочувствие ухудшилось, нельзя заниматься самолечением – лучше сразу обратиться за медицинской помощью.

