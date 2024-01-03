03 января

02 января

Популярное

Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники

Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники
Общество,  Фото:Pixabay.com
Специалисты советуют быть аккуратнее с домашними морсами и холодцом

Новогодние праздники в Бурятии продолжаются. В это время возрастает риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. В республиканском управлении Роспотребнадзора решили напомнить, как избежать неприятностей со здоровьем в череде бесконечных застолий.

Покупайте продукты только в местах санкционированной торговли и обращайте при этом внимание на срок годности и условия их реализации.

Опасность могут  таить кондитерские изделия с кремом, многокомпонентные салаты, состоящие из нескольких ингредиентов и заправленные сметаной или майонезом, блюда из рубленого мяса (рулеты, паштеты), заливные блюда (в том числе – студень и холодец), а также домашние морсы и другие угощения, не подвергнутые повторной тепловой обработке.

- Обеспечьте качественную тепловую обработку блюд. Особенно внимательно отнеситесь к приготовлению тех, в состав которых входят мясо птицы и яйца, – отмечают в Роспотребнадзоре.

Овощи, фрукты, зелень, мясо и рыбу тщательно промывайте проточной водой. Во время готовки не забывайте о личной гигиене. Не стойте у плиты, если у вас появились признаки инфекционного заболевания – температура, расстройство стула, тошнота, боль в животе и т. д.

Не смешивайте недавно приготовленную еду и оставшуюся после предыдущих застолий. Не следует долго сидеть за столом и злоупотреблять алкоголем.
 
- Салаты, изделия из рубленого мяса и студень готовьте с учётом последующего соблюдения срока их хранения (не более 12 часов) при температуре от 2 до 6°С, – подчеркнули в ведомстве. – Праздничные блюда для детей должны соответствовать возрастным и физиологическим потребностям организма.

Если самочувствие ухудшилось, нельзя заниматься самолечением – лучше сразу обратиться за медицинской помощью. 
отравление Роспотребнадзор еда Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Хамбо Ламе захотелось держать в дацанах Бурятии медведей
Хамбо Ламе захотелось держать в дацанах Бурятии медведей
Общество, 03.01.2024
Глава БТСР заявил, что они забавные и беззащитные
Яйца в Улан-Удэ дешевеют, но неохотно
Яйца в Улан-Удэ дешевеют, но неохотно
Общество, 03.01.2024
В некоторых супермаркетах цены на них по-прежнему заоблачные
В Бурятии люди рискуют покалечиться на «ватрушках»
В Бурятии люди рискуют покалечиться на «ватрушках»
Общество, 03.01.2024
В МЧС объяснили, чем опасны надувные санки
Как пережить морозы в Бурятии
Как пережить морозы в Бурятии
Общество, 03.01.2024
Холода в республике усилятся перед Рождеством
В Бурятии перед Рождеством усилятся морозы
В Бурятии перед Рождеством усилятся морозы
Общество, 03.01.2024
В некоторых районах пообещали -36 градусов
Первый бурятский фильм-сказку пообещали показать в год Дракона
Первый бурятский фильм-сказку пообещали показать в год Дракона
Общество, 03.01.2024
Создатели «Коралловых бус» рассказали, почему премьере быть именно в 2024-ом
Улан-удэнцев сразила «новогодняя» Toyota Camry
Улан-удэнцев сразила «новогодняя» Toyota Camry
Общество, 03.01.2024
Разъезжающая по городу иномарка с гирляндами вызвала ажиотаж в соцсетях
2023 год в фотографиях: путешествия
2023 год в фотографиях: путешествия
Общество, 03.01.2024
 Природные красоты Бурятии
Жителей Бурятии опять порадовали подросшими зарплатами
Жителей Бурятии опять порадовали подросшими зарплатами
Общество, 03.01.2024
Стало известно, кто в республике в 2023 году получал по сто с лишним тысяч в месяц

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^