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Жителей Бурятии после праздников ждёт короткая рабочая неделя

Жителей Бурятии после праздников ждёт короткая рабочая неделя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она продлится всего четыре дня

Новогодние каникулы в разгаре. Они продлятся по 8 января включительно. Так что первая рабочая неделя 2024 года окажется короткой – трудиться предстоит всего четыре дня, с 9-го по 12-ое, а после наступит очередной уик-энд.

В феврале жителей Бурятии ждёт длинный отдых благодаря Сагаалгану (с 10 по 12-ое включительно). Потом будут День защитника Отечества и Международный женский день и по три выходных в честь них – с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта (пятница-понедельник).

Субботу, 27 апреля, сделают рабочей, зато за ней последуют целых четыре дня отдыха – по среду, 1 мая (на вторник, 30-ое апреля перенесли субботу, 2 ноября). Вторые «майские» продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.

Выходные также устроят в день России – в среду, 12 июня, и в честь Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца потрудиться придётся шесть дней подряд – по 28-ое декабря включительно, отдых с которого сдвинули на понедельник, 30-е. Но это значит, что новогодние каникулы в 2024-ом начнутся уже 29 декабря.
 
Всего в 2024-ом россияне отдохнут 118 дней (с учётом привычных уик-эндов), а Бурятия – на один больше, то есть 119, как раз благодаря Сагаалгану.
отдых Новый год Праздники работа

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