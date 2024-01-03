Жителей Бурятии после праздников ждёт короткая рабочая неделя



Новогодние каникулы в разгаре. Они продлятся по 8 января включительно. Так что первая рабочая неделя 2024 года окажется короткой – трудиться предстоит всего четыре дня, с 9-го по 12-ое, а после наступит очередной уик-энд.



В феврале жителей Бурятии В феврале жителей Бурятии ждёт длинный отдых благодаря Сагаалгану (с 10 по 12-ое включительно). Потом будут День защитника Отечества и Международный женский день и по три выходных в честь них – с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта (пятница-понедельник).



Субботу, 27 апреля, сделают рабочей, зато за ней последуют целых четыре дня отдыха – по среду, 1 мая (на вторник, 30-ое апреля перенесли субботу, 2 ноября). Вторые «майские» продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.



Выходные также устроят в день России – в среду, 12 июня, и в честь Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца потрудиться придётся шесть дней подряд – по 28-ое декабря включительно, отдых с которого сдвинули на понедельник, 30-е. Но это значит, что новогодние каникулы в 2024-ом начнутся уже 29 декабря.



Всего в 2024-ом россияне отдохнут 118 дней (с учётом привычных уик-эндов), а Бурятия – на один больше, то есть 119, как раз благодаря Сагаалгану.