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Улан-удэнцев сразила «новогодняя» Toyota Camry

Улан-удэнцев сразила «новогодняя» Toyota Camry
Общество,  Фото:скриншот с видео в соцсетях
Разъезжающая по городу иномарка с гирляндами вызвала ажиотаж в соцсетях

Ещё перед праздниками жители бурятской столицы заметили на улицах города красный автомобиль Toyota Camry, украшенный новогодними гирляндами. Иномарка, которую хозяин превратил в подобие новогодней ёлки, вызвала бурное обсуждение после того, как видео с ней облетело многие местные паблики.
 
Сверкающая красавица рассекает по Улан-Удэ и поднимает всем настроение. Запись с авто набирает десятки тысяч просмотров, а владельца «новогодней машины» хвалят за креатив. «Какая красивая!», «Хочу такую же», «Вот так заморочился», – восторгаются улан-удэнцы.
 
Сам автовладелец поблагодарил земляков за приятные слова в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Он рассказал, что до 31-го декабря вообще ездил на своей нарядной Toyota Camry в костюме Деда Мороза.
автомобили соцсети Новый год

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