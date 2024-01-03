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«Просто безобразие!»: Улан-удэнцев ужаснул самый большой каток в городе

«Просто безобразие!»: Улан-удэнцев ужаснул самый большой каток в городе
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Он весь покрылся ямами и трещинами

Пару дней назад в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появилось видео, сделанное на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Там ещё в середине декабря заработал каток.

Это самая большая ледовая площадка в столице Бурятии, однако качество льда на ней оставляет желать лучшего – каток сплошь покрылся ямами, неровностями и трещинами.
 
- Просто безобразие! Это по всему катку, – говорится в записи, набравшей уже более 20 тысяч просмотров. – Не знаю, кто здесь катался, но о других людях сотрудники явно не позаботились.

Улан-удэнцы, которые пришли в тот день на Центральный стадион, постоянно падали. Некоторые участники сообщества отметили: там можно запросто переломать ноги. В комментариях к записи заявили, что зато на городских дорогах лёд «идеальный». 
каток жалобы соцсети

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