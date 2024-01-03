Жителей Бурятии опять порадовали подросшими зарплатами

Стало известно, кто в республике в 2023 году получал по сто с лишним тысяч в месяц



В январе-октябре 2023-го средняя зарплата в республике, по данным Бурятстата, достигла 58 тысяч 676 рублей. Это с учётом налогов и других удержаний. За 12 месяцев она возросла на 14,8%, рассказали в ведомстве в преддверии новогодних праздников.



На местных предприятиях и в организациях в этот период насчитывалось 205 600 сотрудников (без внешних совместителей). Большинство из них трудятся в сфере образования (16,7%). Далее идут здравоохранение и социальные услуги (13,1%), государственное управление и обеспечение военной безопасности, а также соцобеспечение (12,9%). Численность работников в различных компаниях за год увеличилась всего на 0,1%.



Больше всего – 102 900 рублей (в 1,8 раза больше, чем в среднем по Бурятии) – платят людям, которые трудятся в сфере добычи полезных ископаемых. Самое низкое жалованье – у работников гостиниц и заведений общепита (на 39,7% меньше среднереспубликанского показателя) и у тех, кто занимается операциями с недвижимым имуществом (ниже на 33,2 %).