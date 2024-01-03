В Бурятии сельчане сами залили каток

Люди выразили благодарность односельчанам, а также главе сельского поселения и директору школы, которые дали на ГСМ для спецтехники свои личные средства. «Мечты детей сбываются благодаря неравнодушным взрослым», – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Перед Новым годом жители тарбагатайского села Верхний Жирим своими силами залили каток. Ледовая площадка появилась на стадионе местной СОШ.

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