В Бурятии сельчане сами залили каток

Неравнодушные местные жители сделали всем новогодний подарок
Перед Новым годом жители тарбагатайского села Верхний Жирим своими силами залили каток. Ледовая площадка появилась на стадионе местной СОШ.
Люди выразили благодарность односельчанам, а также главе сельского поселения и директору школы, которые дали на ГСМ для спецтехники свои личные средства. «Мечты детей сбываются благодаря неравнодушным взрослым», – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
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