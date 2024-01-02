В Туве первого ребёнка 2024 года назвали в честь матери Чингисхана

Общество, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Девочка родилась в первые минуты нового года



Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил в своём блоге, что 1 января поздравил новорождённую и её маму в перинатальном центре республики. Ребёнок родился в 00 часов 01 минуту нового года. Таким образом малышка весом в 3910 граммов и ростом в 52 см стала первым ребёнком Года семьи в Туве.



Новорождённая – четвёртый ребёнок в семье Орлана и Чойганмы. Родители дали ей имя Оэлун, как они пояснили, в честь в матери Великого Чингисхана. Самое главное – мама и младенец чувствуют себя хорошо и сейчас находятся под наблюдением врачей.



Как сообщает официальный портал Республики Тыва, счастливым родителям вручили подарки, необходимые для ухода за ребёнком, коляску и детскую кроватку.



