В Бурятии стартует чемпионат по ледовым гонкам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Первый этап проведут в эту субботу



6 января в пригороде Улан-Удэ состоится первый этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам в спортивной дисциплине «ледовые гонки 2000». Соревнования пройдут на льду карьера села Сужа Иволгинского района.



К участию допускаются спортсмены из любых регионов России, обладатели лицензий пилота категории «Е» и выше, которым до начала гонок исполнилось 18 лет. Автомобили должны быть подготовлены в соответствии с требованиями одной из групп: «Д2 Классика», «Д2Н», «Национальный». «Супер – 1600». «Супер – 3500».



В 9:00 пройдут регистрация участников в секретариате соревнования, административная и техническая проверка и медицинский контроль. В 10:00 стартует тренировка. В 11:00 начнётся квалификация участников.



В 13:30 запланировано официальное открытие чемпионата. С 14:00 до 18:00 состоятся заезды участников. После 18:00 будет проведено награждение участников.



Возрастное ограничение: 0+.

