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В Бурятии стартует чемпионат по ледовым гонкам

В Бурятии стартует чемпионат по ледовым гонкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Первый этап проведут в эту субботу

6 января в пригороде Улан-Удэ состоится первый этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам в спортивной дисциплине «ледовые гонки 2000». Соревнования пройдут на льду карьера села Сужа Иволгинского района.

К участию допускаются спортсмены из любых регионов России, обладатели лицензий пилота категории «Е» и выше, которым до начала гонок исполнилось 18 лет. Автомобили должны быть подготовлены в соответствии с требованиями одной из групп: «Д2 Классика», «Д2Н», «Национальный». «Супер – 1600». «Супер – 3500».

В 9:00 пройдут регистрация участников в секретариате соревнования, административная и техническая проверка и медицинский контроль. В 10:00 стартует тренировка. В 11:00 начнётся квалификация участников.

В 13:30 запланировано официальное открытие чемпионата. С 14:00 до 18:00 состоятся заезды участников. После 18:00 будет проведено награждение участников.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спорт автоспорт ледовые гонки

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