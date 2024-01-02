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В забайкальской семье родился седьмой ребёнок

В забайкальской семье родился седьмой ребёнок
Общество,  Фото:pixabay.com
Он появился у жителей села Улёты в конце 2023 года

В Улётовском районе Забайкалья жители села Улёты Дмитрий и Ульяна получили свидетельство о рождении у них сына Максима. Мальчик стал седьмым ребёнком пары.

Старшему сыну супругов Евгению 11 лет, Семёну – девять, Дмитрию – семь, Антону – шесть, Тимофею – три и Алисе – два. На данный момент у счастливых родителей шесть сыновей и дочь.

- Отец семейства – участник СВО, в данный момент находится в отпуске, - сообщили в пресс-службе департамента ЗАГС Забайкалья.
Забайкальский край новорожденные дети многодетные семьи

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