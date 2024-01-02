Герой России расскажет о жизни и работе
Сразу в двух библиотеках Улан-Удэ состоятся встречи (6+) с российским космонавтом-испытателем, Героем Российской Федерации Петром Дубровым. Он является рекордсменом по длительности полётов по программе международной космической станции среди россиян – 355 дней.
За время космической экспедиции он принял два новых модуля, совершил четыре выхода в открытый космос для их интеграции со станцией, выполнил ряд научных экспериментов, также принял участие в съёмках космической драмы «Вызов» (12+). На встрече «Вызов с орбиты» Пётр Валерьевич расскажет гостям о жизни и работе на орбите и ответит на все интересующие вопросы.
Встречи состоятся 3 января в «Pro100Библиотеке» в 113 микрорайоне и 4 января в библиотеке-филиале №24 им. Н.Г. Дамдинова.
- Пётр Валерьевич Дубров — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 125-й космонавт России. Герой Российской Федерации. Лётчик-космонавт Российской Федерации. Почётный гражданин города Хабаровска, - сообщает централизованная библиотечная система Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
В библиотеках Улан-Удэ пройдут встречи с космонавтом
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