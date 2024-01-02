В Забайкалье первыми в 2024 году появились мальчик и девочка

Общество, Фото: пресс-служба минздрава Забайкалья

Мамам новорождённых подарили сертификаты и букеты цветов



В Забайкальском крае власти региона поздравили маму Анастасию и новорождённую Есению в перинатальном центре краевой клинической больницы. На свет девочка появилась в 00:39 1 января. Есения родилась второй в этой семье, её вес – три килограмма 510 граммов, рост – 53 сантиметра.



Представители администрации Читы поздравили первого новорождённого в 2024 году. Им стал мальчик Богдан. Вес ребёнка составляет три килограмма 300 граммов, рост – 50 сантиметров. Первый в семье Ксении ребёнок родился в городском родильном доме спустя три минуты с начала нового года.



Мамам подарили сертификаты на приобретение детских товаров и букеты цветов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья.



