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В Забайкалье первыми в 2024 году появились мальчик и девочка

В Забайкалье первыми в 2024 году появились мальчик и девочка
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава Забайкалья
Мамам новорождённых подарили сертификаты и букеты цветов

В Забайкальском крае власти региона поздравили маму Анастасию и новорождённую Есению в перинатальном центре краевой клинической больницы. На свет девочка появилась в 00:39 1 января. Есения родилась второй в этой семье, её вес – три килограмма 510 граммов, рост – 53 сантиметра.

Представители администрации Читы поздравили первого новорождённого в 2024 году. Им стал мальчик Богдан. Вес ребёнка составляет три килограмма 300 граммов, рост – 50 сантиметров. Первый в семье Ксении ребёнок родился в городском родильном доме спустя три минуты с начала нового года.

Мамам подарили сертификаты на приобретение детских товаров и букеты цветов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья.

Забайкальский край новорожденные дети

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