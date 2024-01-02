Новый год для молодых мам прошёл спокойно
В медучреждениях Иркутской области в новогоднюю ночь родились 13 малышей: семь мальчиков и шесть девочек. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения области Алексей Шелехов.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в областном перинатальном центре Иркутской областной клинической больницы появилось на свет три мальчика, ещё по одному мальчику: в Братском перинатальном центре, Ангарской городской больнице, областной больнице №2 в посёлке Усть-Ордынский и в Иркутском городском перинатальном центре. Две девочки родились в Братске, по одной – в Иркутской МСЧ ИАПО, Иркутском городском перинатальном центре, Шелеховской и Усть-Кутской районных больницах.
- Новогодняя ночь для молодых мам прошла спокойно, благодаря чёткой и профессиональной работе медицинских работников Иркутской области, - отметил Алексей Шелехов.
В новогоднюю ночь в Иркутской области родились 13 детей
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