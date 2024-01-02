Ветерану были вручены памятные подарки
В Улан-Удэ ветераны принимали поздравления с Новым годом. Так, в преддверии праздника в столице Бурятии поздравили фронтовика Бато Фёдорова.
Бато Бастуевичу 98 лет. В 1943 году он был призван Хилокским военкоматом в ряды Советской армии. В годы Великой Отечественной войны воевал на восточном фронте против японцев. Награждён различными орденами и медалями.
Ветерану вручили памятные подарки и были сказаны добрые пожелания. Об этом сообщает городской совет депутатов.
В Улан-Удэ поздравили 98-летнего фронтовика
Общество, Фото:
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