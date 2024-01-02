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В Улан-Удэ поздравили 98-летнего фронтовика

В Улан-Удэ поздравили 98-летнего фронтовика
Общество,  Фото:УУГСД
Ветерану были вручены памятные подарки

В Улан-Удэ ветераны принимали поздравления с Новым годом. Так, в преддверии праздника в столице Бурятии поздравили фронтовика Бато Фёдорова.

Бато Бастуевичу 98 лет. В 1943 году он был призван Хилокским военкоматом в ряды Советской армии. В годы Великой Отечественной войны воевал на восточном фронте против японцев. Награждён различными орденами и медалями.

Ветерану вручили памятные подарки и были сказаны добрые пожелания. Об этом сообщает городской совет депутатов.

Улан-Удэ Новый год ветеран войны долгожитель

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