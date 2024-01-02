Им стала девочка
Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей личной странице сообщил, что в 1:30 1 января 2024 года в Кяхте родилась девочка. Она стала первым ребёнком в республике в новом году.
Кроме этого, в 2:15 1 января первые роды приняты в Улан-Удэ. На этот раз родился мальчик. Он стал третьим ребёнком в семье. У новорождённого папа – офицер, участник СВО.
- Желаю малышам, их родителям и всем нашим детям здоровья и счастья! – поздравил детей Бурятии Алексей Цыденов.
В Бурятии первый ребёнок 2024 года родился в Кяхте
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