В Бурятии первый ребёнок 2024 года родился в Кяхте

Общество, Фото: пресс-служба главы РБ

Им стала девочка



Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей личной странице сообщил, что в 1:30 1 января 2024 года в Кяхте родилась девочка. Она стала первым ребёнком в республике в новом году.



Кроме этого, в 2:15 1 января первые роды приняты в Улан-Удэ. На этот раз родился мальчик. Он стал третьим ребёнком в семье. У новорождённого папа – офицер, участник СВО.



- Желаю малышам, их родителям и всем нашим детям здоровья и счастья! – поздравил детей Бурятии Алексей Цыденов.

