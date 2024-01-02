Они состоятся 3, 4, 5 и 6 января
В парках города столицы Бурятии ежедневно c 3 по 6 января пройдут «Новогодние каникулы» (0+).
Так, в парках «Кристальный», им. С.Н. Орешкова и парке им. Д.Ж. Жанаева для любителей активного отдыха на свежем воздухе проведут программу с аниматорами, конкурсами, танцами и песнями. А в парке «Юбилейный» для ценителей культуры и традиций устроят семейные «Этноигры».
Начало программ в 14:00, сообщает дирекция по паркам.
Возрастное ограничение: 0+.
В парках Улан-Удэ пройдут «Новогодние каникулы»
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