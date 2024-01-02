02 января

01 января

Популярное

В парках Улан-Удэ пройдут «Новогодние каникулы»

В парках Улан-Удэ пройдут «Новогодние каникулы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они состоятся 3, 4, 5 и 6 января

В парках города столицы Бурятии ежедневно c 3 по 6 января пройдут «Новогодние каникулы» (0+).

Так, в парках «Кристальный», им. С.Н. Орешкова и парке им. Д.Ж. Жанаева для любителей активного отдыха на свежем воздухе проведут программу с аниматорами, конкурсами, танцами и песнями. А в парке «Юбилейный» для ценителей культуры и традиций устроят семейные «Этноигры».

Начало программ в 14:00, сообщает дирекция по паркам.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ Бурятия Новый год парки отдыха дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ поздравили 98-летнего фронтовика
В Улан-Удэ поздравили 98-летнего фронтовика
Общество, 02.01.2024
Ветерану были вручены памятные подарки
В Бурятии будет облачно
В Бурятии будет облачно
Общество, 02.01.2024
На севере ожидается небольшой снег
В Забайкалье дзерены зашли на территорию заказника
В Забайкалье дзерены зашли на территорию заказника
Общество, 01.01.2024
По словам специалистов ООПТ, это редкое явление
В Бурятии подвели спортивные итоги 2023 года
В Бурятии подвели спортивные итоги 2023 года
Общество, 01.01.2024
Спортсмены республики выиграли 170 медалей всероссийских и международных турниров
В Бурятии проходит акция «Тепло материнских рук»
В Бурятии проходит акция «Тепло материнских рук»
Общество, 01.01.2024
Собранные вещи передадут в детские дома, а также в зону военных действий
Бурятский ансамбль спел «Тоонто нютаг» для города в ЛНР
Бурятский ансамбль спел «Тоонто нютаг» для города в ЛНР
Общество, 01.01.2024
В Усть-Ордынском округе подготовили подарки жителям Кировска
Военный ансамбль «Селенга» выступил для жителей Запорожской области
Военный ансамбль «Селенга» выступил для жителей Запорожской области
Общество, 01.01.2024
Для гостей мероприятия подготовили новогоднюю программу
В Бурятии завершено строительство всех проблемных домов
В Бурятии завершено строительство всех проблемных домов
Общество, 01.01.2024
На данный момент их нет в едином реестре проблемных объектов
В Улан-Удэ рассказали о работе общественного транспорта в праздники
В Улан-Удэ рассказали о работе общественного транспорта в праздники
Общество, 01.01.2024
Большинство автобусов и все трамваи работают по графику воскресного дня
Каратисты Бурятии завоевали 3 медали в Новосибирске
Каратисты Бурятии завоевали 3 медали в Новосибирске
Общество, 01.01.2024
Спортивное мероприятие проводилось в рамках «Кубка России»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^