В парках Улан-Удэ пройдут «Новогодние каникулы»

Они состоятся 3, 4, 5 и 6 января



В парках города столицы Бурятии ежедневно c 3 по 6 января пройдут «Новогодние каникулы» (0+).



Так, в парках «Кристальный», им. С.Н. Орешкова и парке им. Д.Ж. Жанаева для любителей активного отдыха на свежем воздухе проведут программу с аниматорами, конкурсами, танцами и песнями. А в парке «Юбилейный» для ценителей культуры и традиций устроят семейные «Этноигры».



Начало программ в 14:00, сообщает дирекция по паркам.



Возрастное ограничение: 0+.

