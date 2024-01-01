По словам специалистов, это редкое явление
В третьей декаде декабря 2023 года на территорию регионального заказника «Горная степь» в Кыринском районе Забайкальского края зашли дзерены. Одновременно на территории заказника находится от 300 до 400 особей этого краснокнижной антилопы.
- Региональный заказник расположен в лесостепи у самой государственной границы с Монголией. Он создан в целях сохранения в естественном состоянии эталонного участка горной степной растительности и соответствующего ландшафта. Степи занимают склоны южных отрогов Онон-Бальджинского хребта, разделённых долинами с луговой растительностью. Северная граница заказника проходит по хребту, заросшему лиственничным и мелколистным лесом. Площадь заказника относительно небольшая: 5273 га, - сообщили в Сохондинском заповеднике.
Хотя заказник расположен непосредственно у границы с Монголией, заход дзеренов на его территорию – редкое явление. Дзерены, обитающие на левом берегу реки Онон, так называемая мангутская оседлая группировка, обычно пересекают государственную границу восточнее села Гавань, но в конце 2023 года антилопы стали активно осваивать сопредельную территорию западнее обычного. Например, незадолго до захода в заказник дзерены впервые появились в окрестностях районного центра – села Кыра. В настоящее время на территории Кыринского района помимо оседлой группировки дзеренов, численность которой не превышает 9-10 тыс. особей, находится мигрирующая группировка, заход которой отмечен с конца ноября на правом берегу реки Онон.
В Забайкалье дзерены зашли на территорию заказника
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