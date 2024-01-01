В Бурятии проходит акция «Тепло материнских рук»

Общество, Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

Собранные вещи передадут в детские дома, а также в зону военных действий



В Бурятии завершается благотворительная рождественская акция «Тепло материнских рук» (6+).



- Суть рождественской акции в том, чтобы связать своими руками тёплые вещи для маленьких детей, лишённых материнского тепла, в детских домах, а также для воинов и всех, кто сейчас разделяет тяготы СВО и находится в зоне военных действий, - пояснили в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



В акции приняли активное участие многие священнослужители и прихожане епархии. Помимо вещей для нужд воинов СВО, были собраны детские поделки и письма для воинов.



Акция окончательно завершится 8 января. Все собранные изделия будут переданы митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом в детские дома, а также в зону военных действий.



Передача состоится 8 января в Троицком храме Улан-Удэ по окончании богослужения.



Возрастное ограничение: 6+.

