Бурятский ансамбль спел «Тоонто нютаг» для города в ЛНР

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Усть-Ордынском округе подготовили творческие подарки жителям Кировска



В Усть-Ордынском Бурятском округе подготовили творческие подарки жителям города Кировска Луганской Народной Республики. Сделано это было по линии шефской помощи в рамках соглашения, подписанного в августе 2022 года Иркутской областью с администрацией Кировска.



– Из округа в новые территории организованно отправляется гуманитарная помощь: тёплые вещи, постельное белье, игрушки, книги и сладкие подарки детям, - рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев. – А накануне Нового года государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» подготовил также для всех жителей города знаковый творческий подарок – видеоклип по мотивам самой известной бурятской песни «Тоонто нютаг».



Стихи написаны народным поэтом Бурятии Гунгой Чимитовым, музыка – композитором Анатолием Андреевым. «Тоонто» в переводе с бурятского означает «место рождения человека», «место связи человека с родиной и природой». По древнему обычаю бурят в том месте, где родился ребёнок, закапывали послед. Считалось, что таким образом человек связан пуповиной со своей землёй, со своей малой родиной.



Как отметила директор государственного ансамбля Анжелика Толстикова, песня для видеоклипа была выбрана неслучайно. Бурятские артисты передали из Сибири привет и поддержку всем жителям города Кировск, подшефного Иркутской области.



Песня в клипе исполнена на двух языках: русском и бурятском. Часть съемок, несмотря на сильные морозы, прошла под открытым небом.



– Мы достаточно часто гастролируем, возможно, наступит время, когда наш этнический ансамбль поедет и в этот город. А пока мы отправим в Кировск наш творческий подарок – видеоклип о малой родине, ведь она есть у каждого человека. Это наше поздравление с Новым годом всем жителям Кировска. Пусть 2024 год будет для них мирным и счастливым, вместе мы сможем всё преодолеть, – отметила Анжелика Толстикова.



Глава округа Анатолий Прокопьев сообщил, что творческие подарки подготовили и другие областные государственные бюджетные учреждения культуры, подведомственные администрации УОБО. Например, сотрудники Усть-Ордынского национального центра народного творчества связали тёплые вещи для своих коллег из Кировского дворца культуры. Мастера Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов начали цикл мастер-классов, отправив предварительно в Кировск набор заготовок расходных материалов для них. Подарки были упакованы в шкатулку ручной работы в этническом стиле и фирменные пакеты ЦХНП с орнаментами.



Кроме того, накануне Нового года администрация Усть-Ордынского Бурятского округа объявила благотворительную акцию, к которой подключились почти 150 сотрудников восьми подведомственных ей областных государственных учреждений. Каждый сотрудник перечислил часть своей заработной платы на посылки для ГУ ЛНР «Кировский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи». По информации директора учреждения Елены Гурман, в центре получают помощь 59 семей, в которых воспитываются 122 ребёнка. Каждый получит новогодний подарок, который заботливо собрали в Сибири.



- Кроме пакетов со сладостями, в составе гуманитарного груза – постельное белье, а также канцелярские принадлежности, маркерные доски, пластилин и настольные игры для занятий с ребятами из Кировского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодёжи, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



