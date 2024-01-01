Военный ансамбль «Селенга» выступил для жителей Запорожской области

Общество, Фото: министерство обороны РФ

Для гостей мероприятия подготовили новогоднюю программу



Военный ансамбль «Селенга» 36 общевойсковой армии группировки войск «Восток» выступил с новогодним концертом для местных жителей в Запорожской области.



Военные артисты подготовили праздничную программу, в которую вошли вокальные и хореографические номера. Артисты ансамбля исполнили русские народные танцы, новогодние песни, многие из которых знакомы зрителям по советским кинофильмам.



- После каждого концертного номера участники и гости мероприятия провожали артистов ансамбля «Селенга» бурными аплодисментами, а в завершении поблагодарили их за прекрасный новогодний концерт, - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

