01 января

31 декабря

Популярное

В Бурятии названы лауреаты госпремии по образованию и науке

В Бурятии названы лауреаты госпремии по образованию и науке
Общество,  Фото:pixabay.com
За неё боролись авторы 6 работ

В Бурятии названы лауреаты государственной премии республики в области образования и в области науки и техники. Всего в 2023 году на соискание государственных премий РБ в области наук и техники и в области образования было выдвинуто 6 работ.

- Критерии оценки научных работ, выдвигаемых на соискание государственной премии: актуальность исследования (разработки), новизна, глубина изучения вопроса, практическая и социально-экономическая значимость, степень внедрения полученных результатов в отраслях экономики Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Лауреатами государственной премии Республики Бурятия стали:

В области науки и техники в номинации «Гуманитарные науки»:
- Ирина Урбанаева, доктор философских наук, главный научный сотрудник отдела философии, культурологии и религиоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук за цикл работ по переводу и исследованию философии буддизма.

В области образования:
- Людмила Доржиева, учитель высшей категории школы № 5 города Гусиноозёрск, кандидат педагогических наук за цикл монографий по воспитанию и социализации детей и подростков.
Бурятия премия наука образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ рассказали о работе общественного транспорта в праздники
В Улан-Удэ рассказали о работе общественного транспорта в праздники
Общество, 01.01.2024
Большинство автобусов и все трамваи работают по графику воскресного дня
Каратисты Бурятии завоевали 3 медали в Новосибирске
Каратисты Бурятии завоевали 3 медали в Новосибирске
Общество, 01.01.2024
Спортивное мероприятие проводилось в рамках «Кубка России»
Январь в Бурятии начнётся с тёплой погоды
Январь в Бурятии начнётся с тёплой погоды
Общество, 01.01.2024
В Улан-Удэ 9 градусов мороза 
2023 год в фотографиях: праздники
2023 год в фотографиях: праздники
Общество, 01.01.2024
В новогодние выходные вспомним праздники прошлого года 
В Бурятии артисты поздравили сельчан с Новым годом, сидя в грузовике
В Бурятии артисты поздравили сельчан с Новым годом, сидя в грузовике
Общество, 31.12.2023
Праздничный автомобиль проехал по улицам Багдарина 
В Бурятии дети украсили ёлку игрушками из вторсырья
В Бурятии дети украсили ёлку игрушками из вторсырья
Общество, 31.12.2023
Для ребят провели познавательный мастер-класс 
Ещё 16 жителей Бурятии получили знаки «Почётный донор России»
Ещё 16 жителей Бурятии получили знаки «Почётный донор России»
Общество, 31.12.2023
Всего в 2023 году нагрудные знаки «Почётный донор России» были вручены 123 жителям республики
В Улан-Удэ осуждённые вылепили из снега дракона
В Улан-Удэ осуждённые вылепили из снега дракона
Общество, 31.12.2023
В колонии прошёл конкурс снежных фигур  
Декабрь в Бурятии завершится небольшим снегом
Декабрь в Бурятии завершится небольшим снегом
Общество, 31.12.2023
В Улан-Удэ всего 7 градусов мороза
Прогулки по Улан-Удэ. 100 кадров 2023 года
Прогулки по Улан-Удэ. 100 кадров 2023 года
Общество, 30.12.2023
Прогулки, говорят, полезны. Прогулки с фотоаппаратом полезны вдвойне. Расширяют кругозор, помогают освежить память... Что же там было в 2023-м?
Семья в Бурятии воспитывает 22 ребёнка
Семья в Бурятии воспитывает 22 ребёнка
Общество, 30.12.2023
Среди них есть родные и приёмные 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^