В Улан-Удэ рассказали о работе общественного транспорта в праздники

Большинство автобусов и все трамваи работают по графику воскресного дня



В Улан-Удэ в период новогодних праздников с 1 по 8 января автобусы МУП «Городские маршруты будут работать:

- по графику рабочего дня: маршруты №№ 11, 19а, 33а;

- по графику субботнего дня: маршруты №№ 134, 135;

- по графику воскресного (выходного) дня: маршруты №№ 1, 2, 3, 3А, 4а, 10, 12, 16, 16к, 17, 21а, 24, 26, 27, 27 «Первое поле», 31, 31к, 37, 46а, 59, 92, 95, 95а, 100.



МУП «Управление трамвая» в период новогодних праздников с 1 по 8 января работает по графику воскресного дня.



- Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

