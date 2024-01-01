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В Улан-Удэ рассказали о работе общественного транспорта в праздники

В Улан-Удэ рассказали о работе общественного транспорта в праздники
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство автобусов и все трамваи работают по графику воскресного дня

В Улан-Удэ в период новогодних праздников с 1 по 8 января автобусы МУП «Городские маршруты будут работать:
- по графику рабочего дня: маршруты №№ 11, 19а, 33а;
- по графику субботнего дня: маршруты №№ 134, 135;
- по графику воскресного (выходного) дня: маршруты №№ 1, 2, 3, 3А, 4а, 10, 12, 16, 16к, 17, 21а, 24, 26, 27, 27 «Первое поле», 31, 31к, 37, 46а, 59, 92, 95, 95а, 100.

МУП «Управление трамвая» в период новогодних праздников с 1 по 8 января работает по графику воскресного дня.

- Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ общественный транспорт Новый год Праздники

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