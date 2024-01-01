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Каратисты Бурятии завоевали 3 медали в Новосибирске

Каратисты Бурятии завоевали 3 медали в Новосибирске
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортивное мероприятие проводилось в рамках «Кубка России»

Юные спортсмены Бурятии завоевали два «золота» и одну «бронзу» в «Новогоднем турнире» и в детском фестивале по киокусинкай каратэ, в рамках проведения «Кубка России».

«Золото» у Захара М., воспитанника спортивного клуба «Чёрный пояс», тренер Алексей Фёдоров. Захар обучается в Сотниковской средней общеобразовательной школы №1.

Второе «золото» принадлежит Дарье Х., воспитаннице спортивного клуба «Budo Maxx Dojo», тренер Максим Хутаков, Даша учится в городской школе №49.

Ну а «бронза» у Дарьи Б. Воспитанница спортивного клуба «Budo Maxx Dojo» также тренируется под руководством Максима Хутакова. Даша обучается в школе №32 г. Улан-Удэ.

Как сообщили в пресс-службе министерства спорта РБ, соревнования проходили в конце декабря, в Новосибирске.

спорт Бурятия каратэ

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