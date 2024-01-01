01 января

31 декабря

Популярное

Январь в Бурятии начнётся с тёплой погоды

Январь в Бурятии начнётся с тёплой погоды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ 9 градусов мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по северному Прибайкалью и Баргузинской долине до умеренного. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Днём -9,-14, местами до -2, по крайнему северу -17,-22.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -9,-11.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

2023 год в фотографиях: праздники
2023 год в фотографиях: праздники
Общество, 01.01.2024
В новогодние выходные вспомним праздники прошлого года 
В Бурятии артисты поздравили сельчан с Новым годом, сидя в грузовике
В Бурятии артисты поздравили сельчан с Новым годом, сидя в грузовике
Общество, 31.12.2023
Праздничный автомобиль проехал по улицам Багдарина 
В Бурятии дети украсили ёлку игрушками из вторсырья
В Бурятии дети украсили ёлку игрушками из вторсырья
Общество, 31.12.2023
Для ребят провели познавательный мастер-класс 
Ещё 16 жителей Бурятии получили знаки «Почётный донор России»
Ещё 16 жителей Бурятии получили знаки «Почётный донор России»
Общество, 31.12.2023
Всего в 2023 году нагрудные знаки «Почётный донор России» были вручены 123 жителям республики
В Улан-Удэ осуждённые вылепили из снега дракона
В Улан-Удэ осуждённые вылепили из снега дракона
Общество, 31.12.2023
В колонии прошёл конкурс снежных фигур  
Декабрь в Бурятии завершится небольшим снегом
Декабрь в Бурятии завершится небольшим снегом
Общество, 31.12.2023
В Улан-Удэ всего 7 градусов мороза
Прогулки по Улан-Удэ. 100 кадров 2023 года
Прогулки по Улан-Удэ. 100 кадров 2023 года
Общество, 30.12.2023
Прогулки, говорят, полезны. Прогулки с фотоаппаратом полезны вдвойне. Расширяют кругозор, помогают освежить память... Что же там было в 2023-м?
Семья в Бурятии воспитывает 22 ребёнка
Семья в Бурятии воспитывает 22 ребёнка
Общество, 30.12.2023
Среди них есть родные и приёмные 
Новогодний патруль следит за порядком на дорогах Бурятии
Новогодний патруль следит за порядком на дорогах Бурятии
Общество, 30.12.2023
Автомобилисты радушно встречают Деда Мороза и Снегурочку 
В Бурятии дорожную компанию отказались вносить в «чёрный» список
В Бурятии дорожную компанию отказались вносить в «чёрный» список
Общество, 30.12.2023
Антимонопольщики не нашли в её действиях ничего недобросовестного
В Улан-Удэ высадили пассажиров из сломавшейся маршрутки
В Улан-Удэ высадили пассажиров из сломавшейся маршрутки
Общество, 30.12.2023
Некоторые горожане расстроились из-за этого 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^