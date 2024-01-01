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2024 год наступил: Как справиться с «внезапным» похмельем

2024 год наступил: Как справиться с «внезапным» похмельем
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Что делать 1 января

Если во время праздничного застолья вы превысили допустимую для себя норму, «нахрюкались» до поросячьего визга, а утром или днём 1 января головка сильно «бо-бо», нужно действовать, а не ждать, что всё само пройдет.

- Наверное, о симптомах похмелья разной степени тяжести знают все, кто выпивает, - рассказал «Байкал-Daily» нарколог Константин Большаков. – Тупая головная боль, тошнота, повышенная потливость, может наблюдаться периодически диарея и даже светобоязнь. Если есть позывы к рвоте, помогите организму очиститься от яда, которым является алкоголь.

По словам нарколога, похмелье по сути – это отравление организма метаболитами (веществами, подвергшиеся в процессе обмена веществ химическим превращениям – ред.) ингредиентов спиртных напитков. Так что алгоритм действий такой же, как и при пищевом отравлении.

Первым делом нужно восстановить водный и солевой баланс организма. После пробуждения пьём воду, тёплый фруктовый чай или чай с мёдом, или минералку без газа.

Похмеляться, если вы не алкоголик с подтверждённым диагнозом, не стоит. Это не поможет. Болезненные ощущения продлятся дольше.

- Но вот у хронических абстинентный синдром возникает из-за нехватки этанола, - при этом пояснил Большаков. - Таким жизненно необходима рюмка!

Но при этом появится риск войти в алкогольный штопор на несколько дней, а то и до конца длинных новогодних каникул.

Затем примите сорбенты. Например, активированный уголь (1 таблетка на 10 килограммов веса, не разжёвывая и запивая водой). Есть и более современные средства – проконсультироваться стоит у фармацевта. Дозировку можно узнать в инструкции.

Следом стоит прилечь. Даже поспать. Организм в это время будет превращать продукт распада этанола уксусный альдегид в уксусную кислоту.

Если через несколько часов стало легче, примите контрастный душ или тёплую ванну. Организм умеет «пить» и через кожу. Расслабятся мышцы. Полегчает в голове.

После водных процедур на голодный желудок (если за окном не минус 30!) можно и прогуляться 10-15 минут. Если сможете. Ходить надо в интенсивном темпе, но не создавая дополнительной нагрузки на сердце.

Вернувшись, уже стоит подумать о еде. Но только в том случае, если организм по вашим ощущениям примет съестное. Прекрасный вариант – сырые помидоры, квашеная капуста с растительным маслом (но без свежего лука!), томатный сок, натуральный куриный бульон. Айран, тан или простокваша ускорят процесс вывода вредных продуктов распада спирта, так как они ускоряют работу пищеварительного тракта. Кефир пить нельзя!

На весь период восстановления рекомендуется отказаться от сдобной выпечки, сладостей, копченостей, солёного, острых и пряных специй, газированных напитков, жирной пищи, крепких кофе и чая, редиса, редьки и грибов.

Если голова по-прежнему болит, то уже на полный желудок можно выпить самые популярные обезболивающие и жаропонижающие средства, да и антипохмелин любых торговых марок, включая растворимые препараты.

- На улучшение самочувствия при условии, что нет алкогольной зависимости, а злоупотребление спиртным было разовым, человеку понадобится 8-12 часов. То есть один выходной из ваших праздничных каникул всё равно выпадет, - рассказал нарколог. – В самом конце «выхода» нужно принять успокаивающие средства, а также настои зверобоя и пустырника. Или просто стакан тёплого молока с мёдом. И вновь баиньки…

Ну, с наступившим! Удачи в новом году!
Новый год

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