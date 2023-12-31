В Бурятии артисты поздравили сельчан с Новым годом, сидя в грузовике





В преддверии праздника коллектив дома культуры поздравили всех жителей села Багдарин Баунтовского района Бурятии. Артисты подготовили выездной концерт «Это чудо – Новый Год!» (0+).На украшенном в новогодней тематике грузовике всех жителей поздравили Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные герои. С машины звучали добрые пожелания и весёлые новогодние песни.Артисты порадовали сельчан, они с удовольствием махали им руками и поздравляли в ответ.