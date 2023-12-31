Прокуратура исполнила мечту юной улан-удэнки

Девочка мечтала о собаке



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ осуществила новогоднюю мечту девочки.



Пятиклассница мечтала обрести четвероногого друга. Маленькое чудо для ребёнка перед самым волшебным праздником года совершили работники прокуратуры района. Они исполнили желание и в подарок на Новый год вручили ей пушистого пекинеса.



Четвероного друга вручили в рамках благотворительной акции «Стань Дед Морозом»



Коллектив надзорного органа пожелал девочке отличной учёбы, верных друзей и счастливого детства.



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