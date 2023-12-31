Девочка мечтала о собаке
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ осуществила новогоднюю мечту девочки.
Пятиклассница мечтала обрести четвероногого друга. Маленькое чудо для ребёнка перед самым волшебным праздником года совершили работники прокуратуры района. Они исполнили желание и в подарок на Новый год вручили ей пушистого пекинеса.
Четвероного друга вручили в рамках благотворительной акции «Стань Дед Морозом»
Коллектив надзорного органа пожелал девочке отличной учёбы, верных друзей и счастливого детства.
Прокуратура исполнила мечту юной улан-удэнки
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