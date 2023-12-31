Ещё 16 жителей Бурятии получили знаки «Почётный донор России»

















В преддверии Нового года нагрудные знаки «Почётный донор России» вручили 16 донорам Бурятии. Награду вручала начальник отдела медицинской помощи взрослому населению минздрава Бурятия Светлана Ошорова.В 2023 году нагрудные знаки «Почётный донор России» были вручены 123 жителям республики. Всего в Бурятии проживает 2510 Почётных доноров России, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.- Благодаря прошлогодней акции Национальный фонд развития здравоохранения ФМБА России #КультурныйКодДонора, Национальный музей Республики Бурятии подарил нашим донорам билеты на посещение выставки Даши Намдакова «Дорога домой» (6+) и выставки «Достояние Республики», посвящённой 100-летию Республики Бурятия (12+), - отметили в минздраве.Участники получили море положительных эмоций от поздравления Деда Мороза и Снегурочки.Главный врач станции переливания крови Марина Бутуханова поздравила доноров, гостей и коллег с Новым годом и искренне поблагодарила всех участников за душевное мероприятие.