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Декабрь в Бурятии завершится небольшим снегом

Декабрь в Бурятии завершится небольшим снегом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ всего 7 градусов мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 декабря по республике облачно, на большей части территории небольшой, местами умеренный снегопад.

Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -10,-15, по южной половине до -3,-8, по северу местами -19,-24.

В Улан-Удэ временами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -7,-9.


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