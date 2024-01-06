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2023 год в фотографиях: культура и искусство

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Яркие события культурной жизни Бурятии

Масштабная выставка художников из всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа, персональные выставки Бальжинимы Доржиева и Даши Намдакова (6+), международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (6+), танцевальный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия» (6+), фестиваль кузнецов-дарханов «Дархан», международный пленэр «Баргуджин Токум» (0+), предпоказ кремлёвских концертов театра «Байкал», новые коллекции одежды в проекте «Гоё» — яркие события культурной жизни Бурятии.

Смотрите наши фоторепортажи:

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искусство

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