2023 год в фотографиях: культура и искусство

Яркие события культурной жизни Бурятии
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В музее Улан-Удэ открылась «весенняя» выставка
В Улан-Удэ представили лучшие работы конкурса «Родина в моём объективе»
Над Бурятией зазвучал «Голос кочевников»
В Бурятии прошло главное музыкальное событие лета – «Голос кочевников»
В Бурятии представили «Балет на Байкале»
В Бурятии кузнецы создали новый арт-объект
Международный пленэр «Баргуджин Токум» прошёл на Байкале
В Улан-Удэ открылась выставка художников со всего Дальнего Востока
Театр «Байкал» представил в Улан-Удэ первый предпоказ кремлёвских концертов
Именитые бурятские дизайнеры представили свои коллекции на проекте «Гоё»
В Улан-Удэ открылась персональная выставка Даши Намдакова «Дорога домой»