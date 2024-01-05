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2023 год в фотографиях: спорт

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спортивная Бурятия 

Спортивная жизнь Бурятии: традиционное мужское троеборье — борьба, стрельба из лука, конные скачки, массовая лыжная гонка «Лыжня России», всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, Сабантуй, велопробег и разбивание хребтовой кости.

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