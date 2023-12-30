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В Улан-Удэ высадили пассажиров из сломавшейся маршрутки

В Улан-Удэ высадили пассажиров из сломавшейся маршрутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Некоторые горожане расстроились из-за этого

В Улан-Удэ по дороге сломался микроавтобус, который ехал по маршруту №40. Инцидент произошёл во второй половине дня 30 декабря. Некоторые горожане торопились по своим делам и сильно расстроились, что теперь не успеют.

- Двигались со 115 до площади на 40 маршруте. Водитель остановился на «Прямой» и попросил всех выйти. Я не услышал, что именно он сказал, но ехать по маршруту дальше он отказался. Всех высадили, водитель денег за проезд не взял. Соседняя пассажирка сказала, что куда-то опаздывала, теперь вынуждена ждать нового маршрута, - рассказал «Байкал-Daily» пассажир той маршрутки.

По словам местных жителей, подобный инцидент происходит во второй раз. Предыдущий случился минувшей осенью. Тогда сломался муниципальный автобус. 
пассажирские перевозки

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