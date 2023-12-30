В Улан-Удэ состоялось открытие главного новогоднего городка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



На площади Советов в Улан-Удэ состоялось открытие главного новогоднего городка. Праздничное мероприятие прошло 29 декабря, в пятницу. Горожанам показали шоу «Зимняя сказка» (0+).



За полчаса до начала улан-удэнцев ждала игровая программа от культурно-досуговых учреждений города, Горожане водили хоровод под музыкальное сопровождение муниципального концертного духового оркестра.



После на сцене выступили официальные лица, затем улан-удэнцев поздравили творческие коллективы и солисты муниципальных учреждений культуры.



Главный новогодний городок Улан-Удэ украшают:

- новая интерактивная гирлянда из почти 43 тысяч пикселей,

- шесть светодиодных деревьев,

- 900 шаров и около 200 стробоскопов,

- светодинамичная дорожка «Млечный путь», состоящая из 600 лампочек,

- шестиметровый световой шар «Ёлочная игрушка»,

- 26 ледовых фигур со светодиодной подсветкой.



Здесь есть большая горка со световым шатром из 1500 лампочек и несколько маленьких ледяных горок, четыре обогревателя для рук, сувенирные лавки и точки общепита.



Для безопасности горожан, как и в прошлом году, ведётся круглосуточное видеонаблюдение за городком, а для контроля за спуском детей с горок с 12:00 до 24:00 будут дежурить специальные контролёры.



