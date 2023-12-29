Открытие состоится завтра, 30 декабря
30 декабря в 12:00 на острове Конный в Иркутске состоится торжественное открытие ледового городка. Для жителей и гостей города проведут интерактивную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями, конкурсы, игры для детей и дискотеку. Вход на мероприятие свободный.
Рядом с колесом обозрения установили лабиринт и горки. Площадь территории составляет свыше тысячи квадратных метров. Также на острове Конный работает каток.
В новогодние каникулы: 2, 3, 4 и 5 января – проведут ледовые дискотеки. Запланирована интерактивная программа с аниматорами и викторинами.
Возрастное ограничение: 0+.
На острове в Иркутске откроют ледовый городок
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