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В Улан-Удэ нуждающихся обеспечат питанием в новогодние праздники

В Улан-Удэ нуждающихся обеспечат питанием в новогодние праздники
Общество,  Фото:Улан-Удэнская и Бурятская епархия
Обеды приготовят для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию

В Улан-Удэ в праздничные дни: Новый год, Рождество, Крещение – социальная столовая при Свято-Никольском храме позаботится о нуждающихся. Она обеспечит их горячим питанием ежедневно (кроме воскресенья) с 12:00 до 14:00 часов.

Как сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии, ежедневно столовая принимает от 50 до 100 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию. Епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению работает над тем, чтобы нуждающиеся люди могли регулярно получать горячее питание. Готовят обеды здесь же, при Свято-Никольском храме, продукты закупаются на собранные средства прихожан и благотворителей. В ежедневный рацион входят каши, чай, хлеб, овощи, печенье, конфеты. Непосредственно трапеза проходит в специально обустроенном теплом вагончике.

Кроме этого, при храме ведётся и другая социальная работа. Так, нуждающимся выдают тёплую одежду медикаменты, дают консультации людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. К празднику Рождества Христова собираются сладкие подарки для детей из малоимущих семей.
Улан-Удэ епархия православие горячее питание люди попавшие в трудную жизненную ситуацию

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